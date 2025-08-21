Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak turu İstanbul'daki rövanş mücadelesine bıraktı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümünde hücumda etkili olamazken, 45. dakikada Milot Rashica'nın golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki ekip de gol şansları yakalarken ev sahibi Lausanne, 83. dakikada kornerden Okoh'un dizine çarpan topun ağlarla buluşmasıyla beraberliği buldu.

Kalan sürede iki takım da yakaladıkları şansları değerlendiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Siyah-beyazlılar, 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanşta rakibini yenerek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

Milot Rashica bu sezonki ilk golünü attı

Beşiktaş'ta Milot Rashica, play-off turundaki Lausanne maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmaya orta sahanın sağında başlayan siyah-beyazlı kanat oyuncusu, 45. dakikada attığı golle sezonun ilk gol sevincini yaşadı.

Rashica, bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta görev yaparken, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki 3. golünü attı.

Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Siyah-beyazlı takımın, Lausanne karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sezona Shakhtar Donetsk karşısında yaşadığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle giren Beşiktaş, daha sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i 4-1 ve 3-2'yle geçen siyah-beyazlılar, ligde de Eyüpspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Son olarak play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşan Beşiktaş, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon oynadığı tüm karşılaşmalarda kalesinde gol gördü.

Bu sezonki 6. resmi maçını oynayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Avrupa'da Shakhtar Donetsk (2-4, 0-2) ve St. Patrick's (4-1, 3-2) ile oynanan ikişer karşılaşmanın yanı sıra ligdeki Eyüpspor (2-1) müsabakasında kalesini gole kapatamadı.

Play-off turu ilk maçında Lausanne ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 1-1 berabere biten mücadelede rakibinin gol sevinci yaşamasına engel olamadı.

Siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gördü.