Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Rövanşında Lausanne ile Karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

Beşiktaş, bu sezon kalesini gole kapatamadı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.

Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:

Organizasyon Maç Skor UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4 UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0 UEFA Konferans Ligi St. Patrick's-Beşiktaş 1-4 UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-St. Patrick's 3-2 Trendyol Süper Lig Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1 UEFA Konferans Ligi Lausanne-Beşiktaş 1-1

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Beşiktaş, kazanırsa adını lig aşamasına yazdıracak

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.

Ole Gunnar Solskjaer'in İsviçre ekiplerine şansı tutmuyor

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.

Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.

Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ayrıldı

Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından iki oyuncu ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a imza attı.

Sol bek Emrecan Terzi ise 1. Lig temsilcisi Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ın listesinde Jean Onana ile Alex Oxlade-Chamberlain yer almıyor.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.