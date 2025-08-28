Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ne Veda Etti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup oldu ve toplamda 2-1'lik skorla elenerek Avrupa kupalarına veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Felix Uduokhai, taç çizgisinin önünde Brandon Soppy'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

52. dakikada Diakite, sol tarafta aldığı topla ceza sahasına ilerleyip sol çaprazdan şutunu çekti. Uzak direğe giden meşin yuvarlağı kaleci Mert güçlükle çeldi.

57. dakikada Diakite sol taraftan aldığı topla çalımlarla ceza sahasına girdi. Sol çaprazda Diakite'nin topu ayağından açmasıyla Ndidi tehlikeyi uzaklaştırmak istedi ancak tekrar Diakite'ye çarpan meşin yuvarlak Lekweiry'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpasın önünden şutunda kaleci mert topu kontrol etti.

82. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkun'un şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı kurtardı.

90+5. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerin devamında atağa çıkan Lausanne'da Diakite uzak mesafeden kaleyi düşündü. Demir Ege boş ağlara giden topu kafa vuruşuyla kornere çeldi.

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Martin Markus

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson (David Jurasek dk. 60), Gabriel Paulista (Ernest Muçi dk. 46), Felix Uduokhai, Taylan Bulut (Kartal Kayra Yılmaz dk. 85), Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario (Demir Ege Tıknaz dk. 73), Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Necip Uysal

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Lausanne: Karlo Letica, Kevin Mouanga, Abdou Sow, Bryan Okoh, Morgan Poaty, Brandon Soppy (Hamza Abdallah dk. 79), Jamie Roche, Olivier Custodio, Beyatt Lekweiry (Alban Ajdini dk. 79), Nathan Oyedeji (Gabriel Sigua dk. 66), Gaoussou Diakite

Yedekler: Thomas Castella, Tim Hottiger, Rodolfo Lippo, Sekou Fofana, Seydou Traore, Oscar Renovales, Souleymane N'Diaye, Muhannad Al Saad

Teknik Direktör: Peter Zeidler

Gol: Nathan Oyedeji (dk. 45+1) (Lausanne)

Kırmızı kart: Felix Uduokhai (dk. 46) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Rafa Silva, Wilfred Ndidi, Emirhan Topçu, Orkun Kökçü (Beşiktaş), Beyatt Lekweiry, Abdou Sow (Lausanne) - İSTANBUL