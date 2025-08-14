Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Play-off Turuna Yükseldi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 4-1 mağlup ettiği St. Patrick's'i evinde de 3-2 yenerek tur atladı. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile mücadele edecek. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak. - İSTANBUL