Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Play-off Turuna Yükseldi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Daha önce deplasmanda 4-1 mağlup ettiği rakibini evinde de yenerek tur atlayan siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi Lausanne ile mücadele edecek.

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 4-1 mağlup ettiği St. Patrick's'i evinde de 3-2 yenerek tur atladı. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile mücadele edecek. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
