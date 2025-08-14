Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi
Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off oynamaya hak kazandı. Maçta goller Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham ve Joao Mario'dan geldi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti ve play-off oynamaya hak kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol taraftan Emirhan Topçu penaltı noktasına pasını aktardı. Bu noktada Rafa Silva yaptığı dokunuşla topu Abraham'ın önüne bıraktı. Abraham'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

79. dakikada sağ taraftan Svensson'un pasında ön direğe hareketlenen Joao Mario, sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2

80. dakikada ceza yayında topla buluşan Joao Mario, pasını sağ çaprazdaki Muçi'ye aktardı. Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Riberio, Nelson Pereira

Beşiktaş : Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek (Felix Uduokhai dk. 46), Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü (Joao Mario dk. 64), Keny Arroyo (Ernest Muçi dk. 46), Rafa Silva, Milot Rashica, Tammy Abraham (Mustafa Hekimoğlu dk. 64, Kartal Yılmaz dk. 67)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

St. Patrick's: Joseph Anang, Axel Sjöberg, Ryan McLaughin (Tom Grivosti dk. 80), Joseph Redmond, Luke Turner, Barry Crowe-Baggley, Darren Robinson (Jamie Lennon dk. 56), Al Amin Kazeem, Kian Leavy (Simon Power dk. 56), Jake Mulraney (Christopher Forrester dk. 67), Conor Carty (Mason Melia dk. 56)

Yedekler: Danny Rogers, Sean Molloy, Jason McClelland, Brandon Kavanagh, Jordan Garrick, Billy Hayes

Teknik Direktör: Stephen Kenny

Goller: Demir Ege Tıknaz (dk. 43), Tammy Abraham (dk. 49), Joao Mario (dk. 79) (Beşiktaş), Conor Carty (dk. 3 pen.), Ryan McLaughin (dk. 34) (St. Patrick's)

Sarı kartlar: Mert Günok (Beşiktaş), Tom Grivosti (St. Patrick's) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
