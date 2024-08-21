Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Lugano'ya konuk olacak

Siyah beyazlılar, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5 - 0, ligde Samsunspor'u 2 - 0 ve Antalyaspor'u 4 - 2 yenerek sezona flaş galibiyetlerle başladı. Yeni teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un saha kenarında, yeni transferler Rafa Silva ve Ciro İmmobile'nin de saha içindeki liderlikleriyle, seyir zevki yüksek bir futbol oynayan Beşiktaş, Lugano'yu da geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak ve Avrupa'da da adından söz ettirmek istiyor.

Siyah beyazlılarda karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, transfer görüşmelerinde bulunacak olan Muleka'nın İsviçre'ye götürülmesi beklenmiyor.

LUGANO TANIDIK TAKIM

Lugano, 1 yıl dolmadan Türk takımlarıyla 3'üncü kez eşleşerek tanıdık bir takım haline geldi.

Geçen sezon Konferans Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer alan Lugano, evindeki maçı 2-0 kaybederken, İstanbul'da 3-2 galip gelmişti. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen İsviçre ekibi bu maçları 4-3 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.