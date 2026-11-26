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Stat: Batum

Hakemler: Morten Krogh, Victor Skytte, Steffen Bramsen (Danimarka)

Beşiktaş : Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu (Dk. 46 Yasin Özcan), Ouattara, Ndidi (Dk. 59 Olaitan), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 86 Poku), İlhan Fakılı (Dk. 59 Trossard), Oh (Dk. 59 Vlahovic)

Hapoel Beer-Sheva: Wolff, Mizrahi (Dk. 76 Nachmias), Diop, Vitor, Amador, Ahmad (Dk. 76 Peretz), Yehoshuha, Forson, Abu Rumi (Dk. 67 Ugarriza), Malede (Dk. 59 Victor), Zlatanovic (Dk. 76 East)

Goller: Dk. 76 Olaitan, Dk. 90 Orkun Kökçü ( Beşiktaş ), Dk. 90+3 East (Hapoel Beer-Sheva)

Sarı kartlar: Dk. 22 Malede, Dk. 73 Forson, Dk. 90+6 Peretz (Hapoel Beer-Sheva), Dk. 22 Salih Özcan, Dk. 76 Olaitan, Dk. 86 Ouattara, Dk. 90+1 Orkun Kökçü, 90+6 Yasin Özcan ( Beşiktaş )

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

63. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan kullandığı köşe vuruşunda topu yerden ceza sahası sol çaprazına oynadı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Olaitan'ın şutunda, top az farkla auta gitti.

64. dakikada Vlahovic'in pasıyla topla buluşan Cerny'nin ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı çıktı.

66. dakikada Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Yasin Özcan'ın vuruşunda, top önce kaleciden döndü. Seken topa bir kez daha vuran Yasin bu sefer üst direğe takıldı.

76. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ouattara'nın soldan ortasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen savunmanın hamlesi sonrasında topu penaltı noktası gerisinde önünde bulan Olaitan'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

90. dakikada skor 2-0 oldu. Olaitan'ın kendi yarı alanından derinlemesine pasıyla başlayan atakta Vlahovic'le paslaşan Orkun Kökçü ceza sahasının sağ çaprazından sert şutla topu filelere gönderdi.

90+3. dakikada Hapoel Beer-Sheva skoru 2-1 yaptı. Kaptırılan topun ardından başlayan atakta ceza sahası içinde topla buluşan Victor'un altıpasa çevirdiği topu East filelerle buluşturdu: 2-1

Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA