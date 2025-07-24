Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 4-2 Mağlup Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 4-2 Mağlup Oldu
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Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçında Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybederek UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda dezavantajlı bir duruma düştü. Taraftarlar, bazı futbolculara tepki gösterirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın için tezahürat yapıldı.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybetti. 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrılan Kartal, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi dezavantajlı duruma düştü.

Rashica ıslıklandı

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakada bazı futbolculara da tepki gösterdi. Futbolseverlerin tepkileri, özellikle Milot Rashica üzerinde yoğunlaştı. Top ayağına geldiğinde ıslıklanan Rashica, aynı şekilde oyundan çıkarken de bununla karşı karşıya kaldı.

Sergen Yalçın sesleri

Tüpraş Stadyumu'nda tribünlerin bir kısmı mücadelenin son dakikalarında Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara bazı taraftarlar ise tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

şişirdiniz olacağı buydu

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