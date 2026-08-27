Haberler

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Lig Aşamasına Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık avantajla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Tek yenilgiyle turu geçen siyah-beyazlılar, Avrupa'da ilk golünü yedi ve üst üste iki maçta gol atamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

Beşiktaş, İstanbul'da 3-0 üstün tamamladığı ilk maçın rövanşında Kauno Zalgiris'e konuk oldu.

Düşük tempoda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada siyah-beyazlı takım, rakibine tek golle kaybetti.

Litvanya temsilcisi, Beşiktaş'ta Djalo'nun hatasını değerlendiren Oliveira'nın 64. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Beşiktaş, ilk maçtaki avantajını korudu ve 1 sezon aranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

Tek yenilgiyle lige çıktı

Beşiktaş, bu sezon Avrupa'daki eleme macerasını 5 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayarak lig etabına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, 3. turda Çekya'nın Hradec Kralove ekibini iki maçta da 1-0 yenerek play-off etabına adını yazdırdı.

Beşiktaş, play-off'ta ise Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle İstanbul'da oynadığı ilk maçı 3-0 kazanırken, deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da bu sezon ilk yenilgisini alsa da lig aşamasına yükseldi.

Avrupa'da ilk golünü yedi

Bu sezona üst üste 6 maçlık gol yememe serisiyle giren Beşiktaş, Avrupa'da ilk golünü Kauno Zalgiris'ten yedi.

Midtjylland ve Hradec Kralove'nin yanı sıra Kauno Zalgiris'le oynanan ilk karşılaşmayla birlikte 5 Avrupa maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, Litvanya'da oynanan müsabakada rakibinin golüne engel olamadı.

Bu sezonki 6. Avrupa maçında ilk golünü yiyen siyah-beyazlı ekip, ligde de ilk golünü geçen hafta Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçta yemişti.

Beşiktaş böylelikle kalesinde gol gördüğü iki maçta da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Üst üste iki maçta gol atamadı

Beşiktaş, Alanyaspor'un ardından Kauno Zalgiris karşısında da suskun kaldı.

Bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 9 gol atan siyah-beyazlı ekip, üst üste iki maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Oyuna forvet hattında Dusan Vlahovic'le başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilerleyen dakikalarda diğer forvetler Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy'u alsa da aradığı golü bulamadı.

Kura çekimi Monako'da

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini belirleyecek kura çekimi yarın Monako'da gerçekleştirilecek.

Kura çekiminde siyah-beyazlı kulübü başkan Serdal Adalı'nın temsil etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor

Bakan Gürlek'ten eski İçişleri Bakanını yakacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik

3 bölgede kırmızı alarm! Bu tarihlere dikkat, risk artıyor
ABD Başkanı Trump'a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak

Trump, Rusya'nın kararını "Putin ile görüştüm" diyerek açıkladı
Çakarlı araç kullandılar, yetmedi klip çektiler

Utanmadan rezilliklerinin klibini çektiler
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor

Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı
''Ben söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Okan Buruk'un çekindiği dev takım Galatasaray'ın rakibi oldu

''Söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Çekindiği dev takım rakibi oldu!