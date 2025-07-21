Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Rangers Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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