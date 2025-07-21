Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Rangers Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor