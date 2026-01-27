Haberler

Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ın transferini resmen açıklarken, milli futbolcunun bu akşam saat 20.40'ta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

  • Beşiktaş, Aston Villa forması giyen Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
  • Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecek.
  • Yasin Özcan'ı taşıyan uçak bu akşam 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan'ı taşıyan uçak bu akşam 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" denildi.

Kulüp ayrıca, Yasin Özcan'ı taşıyan uçağın bu akşam saat 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacağını bildirdi.

YASİN'İN KARİYERİ

Kariyerine Kasımpaşa altyapısında başlayan Yasin Özcan'ı 2025 yılında Aston Villa kadrosuna kattı. Sonrasında Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki defans oyuncusu, A Takım'da 5 maça çıktı. Milli oyuncu Anderlecht'in U23 takımında da 4 maçta forma giydi.

