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Beşiktaş Trabzonspor'u 2-0 Mağlup Etti

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Semih Kılıçsoy'un attığı gollerle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Cenk Tosun'dan aldığı pas sonrası topla birlikte ceza sahası içine giren Semih Kılıçsoy'un altıpas çizgisinin hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

64. dakikada Trezeguet'in sol çaprazdan vuruşunda top savunmadan sekerek ceza sahası sağ çaprazda bulunan Visca'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada Visca'nın sağ taraftan yerden ortasında kale önünde uygun pozisyonda Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Trezeguet'in ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert iki hamlede topun sahibi oldu.

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Onur Bulut dk. 67), Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Emrecan Terzi dk. 79), Amartey, Gedson, Rashica (Tayfur Bingöl dk. 79), Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Rebic dk. 88)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Fernando Santos

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Fountas dk. 72), Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan (Umut Güneş dk. 81)

Yedekler: Taha Tepe, Fernandez, Kerem Şen, Bakic, Oğuzhan Yılmaz, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Engin, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 44 ve 62) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Umut Meraş, Svensson, Ghezzal, Fernando Santos (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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