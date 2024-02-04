Beşiktaş-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı Beşiktaş'ın 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Semih Kılıçsoy'un attığı golle Beşiktaş öne geçti.
- Trendyol Süper Lig : Beşiktaş : 1 - Trabzonspor : 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
42. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası Visca'nın içeri doldurduğu topta Denswil'in ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
44. dakikada Semih'in ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Fernando Santos
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan
Yedekler: Taha Tepe, Fernandez, Fountas, Kerem Şen, Bakic, Oğuzhan Yılmaz, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Engin, Poyraz Yıldırım
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Semih Kılıçsoy (dk.