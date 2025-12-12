Haberler

Beşiktaş Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in on altıncı haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on altıncı haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
