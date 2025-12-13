Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi. Özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra güvenlik önlemleriyle beraber otobüsle konaklayacakları otele hareket edip kampa girdi. - TRABZON