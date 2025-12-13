Haberler

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'in on altıncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması içeriyordu.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on altıncı haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in on altıncı hafta maçında yarın saat 20.00'de Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

