Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi bir günlük iznin ardından antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor