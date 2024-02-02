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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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