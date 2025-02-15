Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine kritik çağrı: Yardımcı olmalılar
Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Beşiktaş, Trabzonspor Karşısında Yenilgi Yüzü Görmedi

Beşiktaş, Trabzonspor Karşısında Yenilgi Yüzü Görmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda 2-1'lik skorla galip geldi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile 3'ü Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle bordo-mavililere karşı kaybetmeme serisini de sürdürdü. Kartal, Karadeniz ekibiyle 3'ü Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 4 maçta yenilmedi. Bu süreçte 3 galibiyet elde eden İstanbul temsilcisi, 1 de beraberlik aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda
img

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
img

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Kara Kartal ikinci yarıda geri döndü
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.