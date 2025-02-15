Beşiktaş, Trabzonspor Karşısında Yenilgi Yüzü Görmedi

Beşiktaş, Trabzonspor ile 3'ü Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle bordo-mavililere karşı kaybetmeme serisini de sürdürdü. Kartal, Karadeniz ekibiyle 3'ü Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 4 maçta yenilmedi. Bu süreçte 3 galibiyet elde eden İstanbul temsilcisi, 1 de beraberlik aldı. - İSTANBUL