Beşiktaş kafilesi Trabzon'da

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a ulaştı. Karşılaşma öncesinde 5 oyuncusu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ, Trabzonspor ile yarın oynayacağı müsabaka için Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş yarın Trabzonspor'un konuğu olacak. Papara Park Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı kafile, karşılaşma öncesinden şehre geldi. Kafileyi taşıyan uçak, saat 17.30 sıralarında Trabzon'a indi. Kafile daha sonra havalimanında kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele geçti.

KADRODA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları sebebiyle Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Rafa Silva, Svensson ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın 22 kişiden oluşan Trabzonspor kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu. Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

