Beşiktaş, Tiago Djalo ile Anlaşma Sağladı
Beşiktaş, Juventus'tan transferi konusunda prensipte anlaşma sağladığı Portekizli stoper Tiago Djalo, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'ın transfer için görüşmelere başladığı ve prensipte anlaşma sağladığı Tiago Djalo, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın Juventus'tan transferi konusunda anlaştığı 25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Tecrübeli stoperin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor