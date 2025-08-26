Beşiktaş, Tiago Djalo ile Anlaşma Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Juventus'tan transferi konusunda prensipte anlaşma sağladığı Portekizli stoper Tiago Djalo, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'ın transfer için görüşmelere başladığı ve prensipte anlaşma sağladığı Tiago Djalo, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Juventus'tan transferi konusunda anlaştığı 25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Tecrübeli stoperin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Rol arkadaşından olay hareket! Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe

Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde olay: Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü

Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.