Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den Hazırlık Maçları Değerlendirmesi

WIENER Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, iyi bir kamp geçirdiklerini ancak bazı futbolcuların formayı almak için fikrini değiştiremediğini söyledi.

Norveçli teknik adam, Wiener Neustadt şehrindeki Ergo Arena'da oynanan Petrzalka 1898 müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hazırlık maçlarında her futbolcunun süre bulmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Sezon öncesi kampında iki haftadır sıkı çalışıyoruz. Bazı oyuncularımız maalesef sakatlandı. Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay, Semih Kılıçsoy ve Gedson Fernandes'in sakatlıkları var. Bugün daha çok çalışmamız gerekiyordu. Çok zayıf bir performans gösterdik." diye konuştu.

"Mustafa Hekimoğlu, takımdan biraz uzak kalacak"

Tecrübeli teknik adam dün oynanan Wolfsberger karşılaşmasında sakatlanan Mustafa Hekimoğlu'nun takımdan bir süre uzak kalacağını açıkladı.

Sezon öncesi kamplarda sakatlıkların yaşanabileceğini anlatan Solskjaer, şunları kaydetti:

"Kamplar zorlu olur, zorlu geçer. Çok çalışıyoruz çünkü önemli olan takımın fit olması ve ilk resmi maça yüzde 100 bir şekilde hazır olması. Mustafa, takımdan biraz uzak kalacak. Bir kas sakatlığı görünüyor ama tam olarak yüzde 100 bir şey diyemem. İstanbul'a gittiğimizde MR çekilecek. Semih, dün sakatlandı. Gedson, Can Keleş ve Fahri'nin sakatlıkları var. Bu, sezon öncesi hazırlık çalışmalarında olabiliyor. Bizim amacımız Shakhtar Donetsk maçına herkesin fit bir şekilde hazır olması."

Oyuncularının 90 dakika hazır olmaları gerektiğini aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Kaliteli ve maç yükünü kazanmaları için 90 dakika oynayacak seviyede olmaları gerekiyor. Dün altı oyuncumuz 90 dakika oynadı. Diğer oyuncularımız uzun süre oynadı. Shakhtar Donetsk maçında biz 14-15 oyuncuyu kullanacağız. Kaliteli bir şekilde, maçın yoğun şiddetine uygun bir şekilde hazırlanıyoruz. Orkun bizimle tam olarak yüzde 100 başlamadı. Takımla beraber ama devam ediyor. Umarım o da Shakhtar maçındaki 14-15 oyuncunun bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.

"Tammy Abraham, bize yeni bir boyut kazandıracak"

Solskjaer, yeni transfer Tammy Abraham'ın takıma önemli katkıda bulunacağını anlattı.

Oyun sisteminde 9 numaraların önemli olduğunu dile getiren Ole Gunnar Solskjaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktığımız zaman 9 numara diyeceğimiz santraforumuz yoktu. Tammy Abraham diye bir oyuncumuz var. Tammy de dün oynadı. Farklı taktikleri söyleyebilirsiniz ama ben 9 numara ile oynayacak bir teknik adamım. En azından bir forvetle oynayacak bir hocayım. Sisteme ne dersiniz deyin, önemli olan hızlı oynamak, ortaya geçmek, oyuncuları topu buluşturabilmek. Bu anlamda domine edici bir oyun oynamak sistem fark etmeksizin önemli. Tammy bize yeni bir boyut kazandıracak. Ben 9 numarayla oynamayı seven bir hocayım."

"Bazı oyuncular fikrimi değiştiremedi"

Ole Gunnar Solskjaer, Petrzalka 1898 karşısında şans verdiği bazı oyuncuların performansından memnun olmadığı belirtti.

Takım olarak hazır olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Sezon öncesi kampında önemli olan hazır olmaktır. Ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. 3,5 haftalık bir iznimiz oldu. Geçen sezon bittikten sonra bu anlamda takımın aslında bence fiziksel durumu çok da geriye gitmedi. Bazı oyuncuları sezon öncesi kampında direkt 90 dakika oynatamazsınız. 45-45 oynattık ve son maçı 90 dakika oynattık. Ben hepsinin yüzde 100 bir şekilde 90 dakika oynayacaklarına hazır olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bazı oyunculara şans veriyoruz. Bugün bazı oyunculara fikrimi değiştirsinler diye, oynamak için şans verdim. Bazıları fikrimi değiştiremedi." değerlendirmesinde bulundu.

"Shakhtar'ı eleyecek güçteyiz"

Norveçli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakipleri Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i eleyebilecek güçte olduklarını vurguladı.

Her yeni sezona umut ve inançla başladığını ifade eden Ole Gunnar Solskjaer, "Shakhtar'ı eleyeceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz iyi bir takım fakat eleyebiliriz. İnancım ve umudum var. İyi transferler yaptık, iyi hazırlandık. Tammy hazırlanıyor. O maça da daha iyi hazır olacak. Benim inancım, umudum hep var. Shakhtar'ı eleyecek güçteyiz." şeklinde konuştu.

Solskjaer, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Bence ilk 11'de oynayabilecek, 16-17 oyunculuk ana kadroyla başlamamız gerekiyor. Üzerine de genç oyuncuların olması gerekiyor. Kadroda çok fazla oyuncu olduğu zaman da bu teknik direktör için biraz zorlayıcı problem olabilecek bir durum. İlk 11 seviyesinde 16-17 ana oyuncuyla başlıyoruz."