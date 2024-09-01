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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Mert Günok ve Jonas Svensson'a 6 maçta da 90 dakika görev verdi

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Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu sezon oynanan 6 müsabakada da Mert Günok ve Jonas Svensson'a 90 dakika süre verdi. Bu oyuncular toplamda 540 dakika sahada kaldılar.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, bu sezon oynanan 6 müsabakada da Mert Günok ve Jonas Svensson 90 dakika görev verdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz sezona göre daha istikrarlı bir kadro yapılanmasına sahip siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, kazanan takım yapısını bozmadan devam edişiyle dikkat çekiyor. Hollandalı teknik adam, bu süreçte tecrübeli kaleci Mert Günok ve Jonas Svensson'a ise 6 müsabakada da 90 dakika görev verdi.

Söz konusu oyuncular, Trendyol Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa maçı olmak üzere 6 müsabakada 90 dakika sahada kalarak toplam 540 dakika görev aldılar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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