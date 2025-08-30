Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

SOLSKJAER GÖNDERİLDİ

Beşiktaş, Lausanne'a elenilmesinin ardından Solskjaer'in görevine son vermiş ve Norveçli teknik adamın sözleşmesini feshetmişti.

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Takımın durumu, kadro planlaması, transferler ve teknik kadroya dair fikir alışverişinde bulunuldu. Adalı, Sergen Yalçın ile bu görüşmede 2 yıllığına anlaşma sağladı.

"VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLAYALIM"

Adalı, "Vakit kaybetmeden başlayalım" derken, imza töreni istemeyen Sergen Yalçın da "Yarın tesise gidip takımla tanışıp idmanlara başlayalım. Pazar günü Alanya maçı var, bir an önce işe koyulalım" karşılığını verdi. Yalçın, cuma günü 18.00'de gerçekleştirilen idmandan 4 saat önce tesise giderek çalışmalara start verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Beşiktaş diye bir takım mı varmış ya hiç haberim yoktu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıADNAN YEKTA:

Bizimde senden şimdi haberimiz oldu kompleksli

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıvolkan kılınc:

Anana sor o biliyordur.Sana söylememiştir

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSebahattin Çelik:

Ziyaaaa!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

kolpa geldi lige

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCeto:

Bu takimi angelotti bile toparlayamaz. Ikinci yari istifa eder sergen

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
