Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

SOLSKJAER GÖNDERİLDİ

Beşiktaş, Lausanne'a elenilmesinin ardından Solskjaer'in görevine son vermiş ve Norveçli teknik adamın sözleşmesini feshetmişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Takımın durumu, kadro planlaması, transferler ve teknik kadroya dair fikir alışverişinde bulunuldu. Adalı, Sergen Yalçın ile bu görüşmede 2 yıllığına anlaşma sağladı.

"VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLAYALIM"

Adalı, "Vakit kaybetmeden başlayalım" derken, imza töreni istemeyen Sergen Yalçın da "Yarın tesise gidip takımla tanışıp idmanlara başlayalım. Pazar günü Alanya maçı var, bir an önce işe koyulalım" karşılığını verdi. Yalçın, cuma günü 18.00'de gerçekleştirilen idmandan 4 saat önce tesise giderek çalışmalara start verdi.