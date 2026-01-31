Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü 83-69 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 39-33 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, karşılaşmadan 83-69 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da izledi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

