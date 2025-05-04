Beşiktaş Taraftarları Fenerbahçe Derbisi İçin Stada Geldi
Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için Ülker Stadyumu'na geldi. Yaklaşık 2 bin 100 taraftar, Kadıköy'e hareket etmek için Tüpraş Stadyumu'nda toplandı ve bilet kontrolü ile üst aramasının ardından stadyuma alındı.
- Beşiktaş taraftarı stada geldi
İSTANBUL - Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarları, Ülker Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 bin 100 taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na da ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor