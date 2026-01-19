Haberler

Dolmabahçe'de 'istifa' sesleri!

Beşiktaş, Kayserispor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından taraftarlar yönetimi protesto etti. Son dakikalarda 'yönetim istifa' ve 'Transferler nerede Serdal Adalı?' tezahüratları yapıldı.

Taraftarlar aynı zamanda 'Transferler nerede Serdal Adalı?' şeklindeki tezahüratlarla da serzenişlerini dile getirdi. - İSTANBUL

