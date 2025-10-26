Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a maç sonu büyük tepki: Gelecek, hesap verecek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda1-1 berabere kaldı.

TRİBÜNLERDEN SERGEN YALÇIN'A TEPKİ

Mücadelenin ardından Beşiktaş tribünleri, Siyah-beyazlı takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterdi.

"SERGEN GELECEK, HESAP VERECEK!"

Çok sayıda Siyah-beyazlı taraftar, uzun süre tribünlerden ayrılmayarak, "Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar!" ve "Sergen gelecek hesap verecek!" şeklinde tezahüratlar yaptı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün tribünlere giderek taraftarlarla konuşmaya çalıştığı ancak milli oyuncuya da tepki gösterildiği görüldü.

TRİBÜNLERDE NE YAŞANDI?

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, tribünlere gitmesinin ardından taraftarlara arasında geçenleri anlattı.

Deneyimli hoca yaptığı açıklamada, 'Beşiktaş camiası taraftar camiası, onlar mutlu değiller ve tepkilerini dile getiriyorlar doğal olarak. Bu 4-5 senedir olan bir durum ve taraftarın bu tepkisi de çok normal. Ben de taraftarlarımıza biraz zamana ihtiyacımız olduğunu, plan ve programlar yaptığımızı anlattım. En doğru şekilde anlattığımı düşünüyorum. 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim, onlar da daha fazla mücadele etmesini bekliyor takımın doğal olarak bunu söylediler. Mutlu değil taraftarlar ve haklılar. Önümüzde uzun bir süreç var. Ben anlattım mevcut durumu, inşallah önümüzdeki hafta derbide daha enerjik daha ruhla oynayan bir Beşiktaş yaratmaya çalışacağız. " sözlerini sarf etti.