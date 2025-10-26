Haberler

Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a maç sonu büyük tepki: Gelecek, hesap verecek

Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı. Maçın son düdüğünün ardından Beşiktaş tribünleri, takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Tribünler, Sergen Yalçın'a seslenerek, "Sergen gelecek hesap verecek!" şeklinde tezahüratlar yaptı. Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulunarak tribünlerde yaşananlara açıklık getirdi.

  • Beşiktaş ile Kasımpaşa Süper Lig'in 10. haftasında 1-1 berabere kaldı.
  • Beşiktaş tribünleri maç sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.
  • Taraftarlar 'Sergen gelecek hesap verecek' ve 'Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar!' tezahüratları yaptı.
  • Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü tribünlere giderek taraftarlarla konuşmaya çalıştı.
  • Sergen Yalçın taraftarlara takımın daha fazla mücadele etmesini beklediklerini söylediğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda1-1 berabere kaldı.

TRİBÜNLERDEN SERGEN YALÇIN'A TEPKİ

Mücadelenin ardından Beşiktaş tribünleri, Siyah-beyazlı takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterdi.

"SERGEN GELECEK, HESAP VERECEK!"

Çok sayıda Siyah-beyazlı taraftar, uzun süre tribünlerden ayrılmayarak, "Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar!" ve "Sergen gelecek hesap verecek!" şeklinde tezahüratlar yaptı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün tribünlere giderek taraftarlarla konuşmaya çalıştığı ancak milli oyuncuya da tepki gösterildiği görüldü.

TRİBÜNLERDE NE YAŞANDI?

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, tribünlere gitmesinin ardından taraftarlara arasında geçenleri anlattı.

Deneyimli hoca yaptığı açıklamada, 'Beşiktaş camiası taraftar camiası, onlar mutlu değiller ve tepkilerini dile getiriyorlar doğal olarak. Bu 4-5 senedir olan bir durum ve taraftarın bu tepkisi de çok normal. Ben de taraftarlarımıza biraz zamana ihtiyacımız olduğunu, plan ve programlar yaptığımızı anlattım. En doğru şekilde anlattığımı düşünüyorum. 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim, onlar da daha fazla mücadele etmesini bekliyor takımın doğal olarak bunu söylediler. Mutlu değil taraftarlar ve haklılar. Önümüzde uzun bir süreç var. Ben anlattım mevcut durumu, inşallah önümüzdeki hafta derbide daha enerjik daha ruhla oynayan bir Beşiktaş yaratmaya çalışacağız. " sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
