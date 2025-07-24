Beşiktaş taraftarından Rashica'ya büyük tepki

Beşiktaş taraftarından Rashica'ya büyük tepki
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UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk karşı karşı geldi. Siyah-beyazlılarda forma giyen Milot Rashica, oyundan alındığı anda tribünlerden büyük tepki gördü. Siyah-beyazlı taraftarlar, Rashica'yı uzun süre ıslıkladı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.

TARAFTARLARDAN RASHICA'YA TEPKİ

Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica, yetersiz performansı sebebiyle Siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki gördü.Kosovalı futbolcu, ilk 11'de başladığı Shakhtar Donetsk karşılaşmasında 60. dakikada kenara alındı. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'ya büyük tepki gösterdi ve uzun süre ıslıkladı.

SOLSKJAER DESTEK OLDU

Siyah-beyazlıların Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, oyuncusu Rashica'ya tepkiler sonrası destek oldu ve yanına gidip oyuncusuyla konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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