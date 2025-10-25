Beşiktaş taraftarına müjde! Yıldız futbolcu derbide sahada olacak

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumu netleşti. Ağrıları devam eden tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek ancak Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alabilecek.

SAKATLIK DETAYI BELLİ OLDU

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Rafa Silva'nın kas ödemi (D.O.M.S.) teşhisiyle tedaviye alındığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın, sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

KASIMPAŞA MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Yapılan son kontrollerde ağrılarının devam ettiği belirlenen Rafa Silva, teknik ekibin kararıyla Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. Yıldız futbolcu, çalışmalarını bireysel program dahilinde sürdürecek ve tamamen iyileştikten sonra takıma dönecek.

DERBİDE SAHADA OLACAK

32 yaşındaki Portekizli futbolcunun tedavisinin olumlu ilerlediği, 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde ise sahada olmasının beklendiği öğrenildi. Beşiktaş cephesi, Rafa Silva'nın dönüşüyle birlikte hücum hattında önemli bir güç kazanmayı hedefliyor.