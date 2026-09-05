Haberler

Beşiktaşlı taraftarlar derbi için yola çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig 4. hafta derbisinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarları, 30 araçlık konvoyla Chobani Stadyumu'na hareket etti. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Halil Umut Meler yönetecek.

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Chobani Stadyumu'na ulaşmak üzere yola çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu önünden 30 araçlık konvoyla Chobani Stadyumu'na hareket etti. Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Erdoğan'ın mesajı gayet net
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Bakan, bu görüntüleri örnek gösterip resti çekti: Kararlıyız
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik?

Bak sen küstaha! Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı

Hava gösterisi felaketle bitti: F-4 Phantom izleyicilerin gözü önünde düştü

Hava gösterisi felaketle bitti: Yüzlerce kişinin gözü önünde çakıldı

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa