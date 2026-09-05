Beşiktaşlı taraftarlar derbi için yola çıktı
Süper Lig 4. hafta derbisinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarları, 30 araçlık konvoyla Chobani Stadyumu'na hareket etti. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Halil Umut Meler yönetecek.
SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Chobani Stadyumu'na ulaşmak üzere yola çıktı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu önünden 30 araçlık konvoyla Chobani Stadyumu'na hareket etti. Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı