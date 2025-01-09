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Beşiktaş'tan Vincenzo Montella bombası

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Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör arayışlarına devam ettiği ve bu çerçevede A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'yı gündemine aldığı belirtildi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Adalı'nın Montella için de nabız yokladığını ifade etti. Adalı'nın, Montella'yı hem milli takımı çalıştırmaya hem de Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya ikna edebileceğini söylediği öğrenildi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ortaya atıldı. Siyah beyazlıların yeni başkanı Serdal Adalı A Milli Takım teknik direktörü Montella'yı gündeme aldığı iddia edildi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Serdal Adalı'nın Vincenzo Montella için de nabız yokladığını ifade etti.

"İKNA EDEBİLİRİM"

Serdal Adalı'yı Adanalı Beşiktaşlılar ile birlikte tebrik ziyaretine gittiğini açıklayan Küçükkaya, Adalı'nın "Biri Alman olmak üzere iki büyük teknik adamla konuşuyorum. Her hoca kendi kurduğu takımı yönetmek ister, kolay değil." dediğini belirtti.

Küçükkaya, Serdal Adalı'nın Montella'yı ikna edebileceğini söyleyerek, "Montella üzerine de konuşuyorum. Futbolda, basketbolda böyle modeller vardır. Uygun olursa, bütün taraflar anlaşırsa Montella'yı hem milli takımı çalıştırmaya hem Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya ikna edebilirim." dediğini belirtti.

Beşiktaş'tan Vincenzo Montella bombası
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sabah Şifo'yu getirdiniz şimdi Montella :)

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