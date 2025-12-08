Haberler

Beşiktaş'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı

Güncelleme:
Beşiktaş, Gaziantep FK karşılaşmasını yöneten hakem Kadir Sağlam'ın takdir haklarını rakipten yana kullandığını belirterek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu.

  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
  • Beşiktaş, maçın hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in kararlarının maçın skoruna direkt etki ettiğini iddia etti.
  • Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik sorularını yanıtlamaya ve harekete geçmeye çağırdı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Maçın orta hakemi ve Video Yardımcı Hakemi'n (VAR) kararlarına yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

''HACIOSMANOĞLU'NA SORUYORUZ!''

"Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir. Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva'nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir. Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" demişti.

Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz;

Köpeksiz köy bulanlar kim?

Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

"Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım" dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

"Gerekeni yapacağım" dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

Hacıosmanoğlu'nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
