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Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
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Devre arasında transfer döneminde henüz takviye yapmayan ve taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen Beşiktaş yönetimi, Galatasaray'ın da gündeminde olan ve siyah-beyazlılarla da adı geçen Mario Lemina'yı yaptığı açıklamayla yalanladı. Yapılan açıklamada "Yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Kabus gibi bir sezon geçiren ve devre arasında henüz takviye yapmayan Beşiktaş'ta yönetim, taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar transfer açıklaması beklerken, Beşiktaş'tan yalanlama geldi.

LEMINA'YA YALANLAMA GELDİ

Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Mario Lemina'ya bir ilgileri bulunmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Mario Lemina, Wolverhampton'da teknik direktör Vitor Pereira'nın da onayıyla transfer listesine konulmuştu. Wolves'un 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Mario Lemina, yıllık ücret olarak yaklaşık 4 milyon euro talep ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Mario Lemina, bu sezon Wolverhampton formasıyla 19 maçta görev aldı. 31 yaşındaki Gabonlu orta saha, bu karşılaşmalarda 1 gol 3 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Lemina'nın Wolves ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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