Beşiktaş'tan Sipay Bodrum FK'ye Farklı Galibiyet, Solskjaer Sonuçları Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." dedi.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Solskjaer, sahada iyi oynadıklarını güzel bir mücadele orta koyduklarını söyledi.

Oyuncularının performansından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Odaklanmış şekilde maçı geçirdik. Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." ifadelerini kulandı.