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Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında açıklama
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Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan solbek Rıdvan Yılmaz’ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan solbek Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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