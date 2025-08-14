Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, 4-1 kazandığı maçın rövanşında St. Patrick's ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇA KABUS GİBİ BAŞLADI

Maçın henüz ilk dakikasında St. Patrick's, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty, topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Bu golün ardından Beşiktaş taraftarları takımlarına büyük tepki gösterdi. Islıkla takımına tepki gösteren taraftarlar, "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratlarında bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA GERİ DÖNÜŞÜN ATEŞİ YANDI

43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazında son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun, altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti.

ABRAHAM BERABERLİĞİ GETİRDİ

Beşiktaş'ta beraberlik golünü Tammy Abraham kaydetti. Siyah-beyazlılarda 49. dakikada topu alan Rafa Silva ceza sahası içindeki Tammy Abraham'a topu verdi. Önü boş kalan Abraham, düzgün bir vuruşla golü attı.

SON SÖZÜ JOAO MARIO SÖYLEDİ

Karşılaşmada son sozü Joao Mario söyledi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Svensson'un sağ kanattan gelen ortasında ceza sahasında topla buluşan Joao Mario iyi bir vuruş yaptı ve golü attı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ LAUSANNE

Beşiktaş, bu skorla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna kalmayı başardı. Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi Lausanne olacak. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.