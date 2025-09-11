Haberler

Adım adım Süper Lig'e! Beşiktaş'tan Jota Silva hamlesi

Güncelleme:
Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Jota Silva için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Jota Silva'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ederken önemli bir transferde mutlu sona çok yakın.

KADROSUNA KATMAYA YAKIN

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, transferde harekete geçerek İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı kadrosuna katmaya yaklaştı. Siyah-beyazlıların bu transferi kısa süre içerisinde bitirebileceği belirtildi.

TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU

25 yaşındaki kanat oyuncusunun Sporting'e transferi için yapılan görüşmelerde evrakların yetişmemesi nedeniyle anlaşma önceki günlerde iptal olmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maça çıkan Jota, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

