Beşiktaş'tan Göztepe maçı öncesi hakem tepkisi! Açık açık uyardılar

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Göztepe ile Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ

Zorlu karşılaşma öncesi Süper Lig devi Beşiktaş, Göztepe müsabakasının VAR hakemi Erken Engin ile ilgili bir paylaşım yaptı. Siyah beyazlıların paylaşımında "Lütfen bugün "VAR" ol Erkan Engin!" ifadelerine yer verildi. Görselde ise Engin'in önceki Beşiktaş maçlarındaki tartışmalı kararlarına atıfta bulunuldu.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.