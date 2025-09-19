Haberler

Beşiktaş'tan Göztepe maçı öncesi hakem tepkisi! Açık açık uyardılar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Beşiktaş'tan Göztepe maçı öncesi hakem tepkisi! Açık açık uyardılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın video yardımcı hakemi (VAR) Erkan Engin ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Lütfen bugün "VAR" ol Erkan Engin!" sözleri sarf edildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Göztepe ile Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ

Zorlu karşılaşma öncesi Süper Lig devi Beşiktaş, Göztepe müsabakasının VAR hakemi Erken Engin ile ilgili bir paylaşım yaptı. Siyah beyazlıların paylaşımında "Lütfen bugün "VAR" ol Erkan Engin!" ifadelerine yer verildi. Görselde ise Engin'in önceki Beşiktaş maçlarındaki tartışmalı kararlarına atıfta bulunuldu.

Beşiktaş'tan Göztepe maçı öncesi hakem tepkisi! Açık açık uyardılar

MAÇ SAAT 20.00'DE

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti

CHP kurultayı yapılacak mı? YSK tartışmalara noktayı koydu
Gaziler Günü'nde gazilere büyük ayıp: Olayın başrolünde vali var

Gazilere bunu reva görenler utansın
Milli sporcumuz İsrail bayrağına düğüm attı

Milli sporcumuz, turnuvada yaptığıyla gönüllerin şampiyonu oldu
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.