Beşiktaş'ta Serdar Adalı'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün büyüklüğüne yakışan bir strateji izlediklerini belirterek, sermaye artırımının Beşiktaş'ın geleceği için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Katıldığı bir davette konuşan Adalı, "Kulübümüzün büyüklüğüne yakışan bir strateji izliyoruz. Sermaye artırımı da Beşiktaş'ın geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır. Bu adımla kulübümüzün geleceğini güvence altına almayı, daha güçlü bir pozisyona getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"GELECEK KUŞAKLARA DAHA GÜÇLÜ BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş'ın sadece bugünü için değil, geleceği için de sağlam bir temel oluşturmayı amaçladıklarının altı çizilerek, "Amacımız, Beşiktaş'ı sadece bugünün değil, yarının da güçlü kulübü yapmak. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak istiyoruz. Sermaye artırımı sürecinde rüçhan haklarının kullanıldığı kritik bir dönemece girdik. Kulübümüz, kendi payına düşen kısmı için gerekeni yapmıştır." ifadelerini kullandı.

''NE KADAR GEREKİRSE O KADAR TRANSFER

Transferlerle ilgili konuşan Adalı, "Önümüzdeki sene çok daha iddialı, şampiyonluğa oynayan bir takım yapacağız.Tabii ki ayaklarımız da yere basacak. Ne kadar gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız. Kaç tane lazımsa o kadar alacağız. Transferle de şampiyon olunmuyor. Önemli olan doğru takımı kurmak. 11 transfer yapsanız da şampiyon olamayabiliyorsunuz. Örnekleri var." sözlerini sarf etti.

"BU, BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISIDIR"

Camianın desteğinin önemine dikkat çekilen açıklamada, "Camianın her ferdinin, yatırımcı olarak değil bir Beşiktaşlı olarak bu sürece katkı sunması, kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu, birlik ve dayanışma çağrısıdır." ifadelerine yer verdi.