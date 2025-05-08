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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes Açıklaması

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes Açıklaması
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in yüzde 50 haklarını Benfica'dan almak istediğini ve bu hisseleri almadan oyuncuyu satmayacağını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'i yüzde 50 haklarını Portekiz ekibi Benfica'dan almak istediğini söyledi. Adalı, "Yüzde 50'sini almadan Gedson Fernandes'i satmam" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulunu tanıttığı toplantının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti. Başkan Adalı, Futbol A takımına dair bilgiler verdi.

Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen Demir Ege Tıknaz'ın transfer durumu hakkında konuşan Adalı, Portekiz ekibinin 20 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanacağını ve opsiyon hakkını aldıktan sonra da Demir Ege'nin başka bir takıma transfer olacağını açıkladı.

Serdal Adalı, Kayserispor'da kiralık olarak oynayan Kartal Kayra Yılmaz'ı ise Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımda görmek istediğini belirtti.

"Santos, Keny Arroyo'ya hala talip"

Brezilya ekibi Santos'un, Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'ya hala talip olduğunu dile getiren Başkan Adalı, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun ise tesislerde kaldığını ve domuz gribi olduğu için bir süredir forma giyemediğini ifade etti.

"Yüzde 50'sini almadan Gedson Fernandes'i satmam"

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chmaberlain için teklif beklediklerini açıklayan siyah-beyazlıların başkanı, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'le ilgili ise, "Yüzde 50'sini almadan Gedson Fernandes'i satmam" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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