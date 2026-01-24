Beşiktaş'tan forvete çifte operasyon! İşte o isimler
Beşiktaş, golcü oyuncusu Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olmasıyla birlikte forvet takviyesine odaklandı. Siyah beyazlılar, hücum hattındaki boşluğu Hyeon-gyu Oh ve Fabio Silva ile doldurmak istiyor.
- Beşiktaş, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh ve Borussia Dortmund'dan Fabio Silva'yı transfer listesine ekledi.
- Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'u bonservisiyle, Fabio Silva'yı ise kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
- Hyeon-gyu Oh, kariyerinde çıktığı 211 maçta 57 gol ve 15 asist kaydetti; Fabio Silva ise 229 maçta 49 gol ve 26 asist yaptı.
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile Tammy Abraham'ın transferi için anlaşmasının ardından bu bölgedeki boşluğu doldurmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
FORVETE İKİ ADAY BİRDEN
Beşiktaş, golcü transferi konusunda Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh ve Borussia Dortmund'dan Fabio Silva'yı transfer listesine ekledi. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Hyeon-Gyu için Genk ile temaslara başladı. Kara Kartal ayrıca, 23 yaşındaki Portekizli forvet Fabio Silva için de Borussia Dortmund'un kapısını çaldı.
BİRİ BONSERVİS DİĞERİ KİRAMA YÖNTEMİYLE
İki transferi de sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş'ın Koreli Hyeon-gyu Oh'u bonservisiyle, Silva'yı ise kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.
57 GOL ATMAYI BAŞARDI
Geçtiğimiz sezonun başından bu yana kariyerini Belçika'da sürdüren Koreli golcü, kariyeri boyunca çıktığı 211 maçta 57 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
75 GOLE KATKI YAPTI
Sezon başında Borussia Dortmund'a imza atan Fabio Silva ise kariyerinde çıktığı 229 maçta 49 gol ve 26 asist kaydetti.