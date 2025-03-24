Beşiktaş'tan derbinin hakemi için TFF'ye çağrı: Adaletsizliğin altına imza atmayın

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebini yineledi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada çarpıcı ifadeler kullanışması dikkat çekti.

"İDDİALAR DOĞRUYSA TFF ÇİFTE STANDARTA İMZA ATMAKTA"

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir." ifadeleri yer aldı.

"TFF'NİN FARKLI BİR TUTUM SERGİLEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada ayrıca, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez." denildi.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA AÇIK ÇAĞRI

Derbi için hakem çağrısında bulunan siyah-beyazlılar, "Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"ADALETSİZLİĞİ ALTINA İMZA ATMAYIN"

Siyah-beyazlıların açıklaması şu ifadelerle tamamlandı;

"Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!"