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Beşiktaş'tan derbinin hakemi için TFF'ye çağrı: Adaletsizliğin altına imza atmayın

Beşiktaş'tan derbinin hakemi için TFF'ye çağrı: Adaletsizliğin altına imza atmayın
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Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesinde TFF'ye yabancı hakem konusunda yeni bir çağrı yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz, Adaletsizliğin altına imza atmayın! Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebini yineledi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada çarpıcı ifadeler kullanışması dikkat çekti.

"İDDİALAR DOĞRUYSA TFF ÇİFTE STANDARTA İMZA ATMAKTA"

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir." ifadeleri yer aldı.

"TFF'NİN FARKLI BİR TUTUM SERGİLEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada ayrıca, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez." denildi.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA AÇIK ÇAĞRI

Derbi için hakem çağrısında bulunan siyah-beyazlılar, "Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"ADALETSİZLİĞİ ALTINA İMZA ATMAYIN"

Siyah-beyazlıların açıklaması şu ifadelerle tamamlandı;

"Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!"

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCuma Agsu:

sanki bjk cok guzel top oynuyor sampiyonluga gidiyorda birde yabancı hakem istiyor istanbulspor yeter size

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerbahçe'nin uşağı olmuş TFF'yi hala çözemediniz mi? Galatasaray sizden fazla yabancı hakem istiyor. Onun için çok zor yabancı hakem.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Yazın oynanan 5-0 lık hileli maçtan sonra bjk-gs maçlarının hilesiz geçeceğine olan inancım kalmadı. Bu hileleri kim yapıyor bilmiyorum ama hile olduğu gayet apaçık ortada. Bırakın hakemleri oyuncular bile bu hilenin içerisinde olabilir. Yazınki maçta GS nin oyuncuları bjk li oyunculara karşı sadece paralel koşu yapıyordu. Müdahale etmeye hiç niyetleri yoktu. Mustafa Hekimoğlu denen çocuktan bile gol yiyor güya YERSEN tabi. Muslera yi 2011 den beri takip ediyorum ben. Biliyorum Muslera yı o kadar yapmacık bir şekilde gol yiyordu ki. Bunlar benim gördüklerim sadece, işin içinde neler dönüyor bilmiyorum ama maçlara inancım kalmadı. Koskoca Bayern Münih deplasmanında 5-0 yemeyen GS bi süper lig takımından mi 5-0 yiyecekti?

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