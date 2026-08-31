Beşiktaş'tan 6 Gollü Fırtına: Vlahovic Hat-Trick Yaptı

HÜSEYİN EROĞUL - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Beşiktaş rakibini 6-2 mağlup etti.

Dusan Vlahovic'in performansıyla öne çıktığı maçta ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, taraftarlarını gole doyurdu.

Beşiktaş, Alanyaspor ve Kauno Zalgiris mağlubiyetleri sonrasında elde ettiği 6 gollü galibiyetle gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi moral buldu.

Vlahovic hat-trickle başladı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, ilk gollerini Çorum FK karşısında kaydetti.

Geceyi üç golle kapatan Vlahovic siyah-beyazlı taraftarlar karşındaki ilk gol sevincini 42. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak yaşadı. Maç boyunca yakaladığı fırsatlarda kaleci Felipe'yi geçemeyen Sırp oyuncu, 59. dakikada takımının üçüncü golünü attı.

Vlahovic 66. dakikada ceza sahası içinde rakibinden seken topu tek dokunuşla filelerle buluşturarak siyah-biyazlı formayla ilk maçında 3 gol atmayı başardı.

Vlahovic, Italiano'yla kaldığı yerden

Vlahovic kariyerindeki son hat-trickini yine teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yaptı.

Teknik direktörlüğünü Italiano'nun yaptığı Fiorentina'da forma giyen Vlahovic, 2021-2022 sezonunda ligde oynanan Spezia maçında takımının tüm gollerini attı ve Fiorentina sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Orkun'dan Vlahovic'e penaltı jesti

Kaptan Orkun Kökçü, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı henüz golü bulunmayan yeni transfer Dusan Vlahovic'e bıraktı.

Beşiktaş'ın 42. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda kaptan Orkun Kökçü, taraftarların tezahüratı sonrasında topu Vlahovic'e verirken takım arkadaşına sarıldı.

Vlahovic de penaltıyı gole çevirdikten sonra sevincini Orkun Kökçü'yle birlikte yaşadı.

Sırp oyuncu bu golle siyah-beyazlı forma altındaki ilk golüne imza attı. Siyah-beyazlı golcü oyuncu, transferinin ardından Beşiktaş'ta 4 maçta görev yaptı.

6 sezon sonra 6 gollü galibiyet

Beşiktaş 6 sezon sonra ligde ilk kez bir maçı 6 gol atarak kazandı.

Son şampiyonluğunu elde ettiği 2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor'u, Tüpraş Stadı'nda 6-0 yenen Kara Kartallar, aradan geçen 6 sezonun ardından 6 gollü galibiyete ulaştı.

Cerny gollerine devam etti

Beşiktaş'ta son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan Vaclav Cerny bu sezonki üçüncü golünü Çorum FK ağlarına gönderdi.

Beşiktaş'ın 1-0 galibiyetleriyle sona eren Eyüpspor ve Hradec Kralove maçlarında takımına galibiyeti getiren golleri kaydeden Çek oyuncu, Çorum FK karşılaşmasını da boş geçmedi.

Cerny, 9. dakikada Agbadou'nun ortasında topu kafayla ağlara göndererek takımı 1-0 öne geçirdi.

Kalesini yine koruyamadı

Sezonun ilk resmi maçından itibaren oynadığı 6 resmi maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 3 maçta bu performansının uzağında kaldı.

Avrupa'da Midtjylland (2), Hradec Kralove (2) ve Kauno Zalgiris ile oynanan maçların yanı sıra ligde Eyüpspor karşısında gol yemeden galibiyete ulaşan Beşiktaş daha sonra Alanyaspor ve Kauno Zalgiris ile Litvanya'da oynanan müsabakalarının ardından Çorum FK karşısında da kalesini koruyamadı.

Ayrıca siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 2 gol gördü.

İlhan Fakılı golle tanıştı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

6 Avrupa, 3 lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 73. dakikada Olaitan'ın pasını ceza sahası içi sağ çaprazından filelere göndererek Dolmabahçe'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Poku'nun golü sayılmadı

Beşiktaş taraftarlarının 7. gol sevinci kısa sürdü.

Siyah-beyazlıların geçen hafta kadrosuna kattığı Ernest Poku'nun 86. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Beşiktaş'ın son transferlerinden Fabio Miretti de ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı.

Kaynak: AA