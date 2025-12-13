Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Portekizli yıldız Rafa Silva, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Yıldız futbolcu, Gaziantep FK maçında da kadroda yer almamıştı.
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Rafa Silva ile ilgili karar netleşti. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli yıldızı deplasman için açıklanan kamp kadrosuna dahil etmedi.
TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNA ALINMADI
GAZİANTEP FK MAÇINDA DA YOKTU
Takımla antrenmanlara geçtiğimiz hafta yeniden başlayan Rafa Silva, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna da alınmamıştı.
TOPLAM 5 EKSİK
Beşiktaş'ın Trabzonspor derbisi kadrosu belli oldu. Rafa Silva kafilede yer almadı. Rafa Silva'nın yanı sıra Svensson, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu da dev maçın kadrosunda yer almıyor.