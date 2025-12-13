Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Rafa Silva ile ilgili karar netleşti. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli yıldızı deplasman için açıklanan kamp kadrosuna dahil etmedi.

TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşılaşması öncesi duyurduğu kamp kadrosunda Rafa Silva'nın yer almaması dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu, kritik mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

GAZİANTEP FK MAÇINDA DA YOKTU

Takımla antrenmanlara geçtiğimiz hafta yeniden başlayan Rafa Silva, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna da alınmamıştı.

TOPLAM 5 EKSİK

Beşiktaş'ın Trabzonspor derbisi kadrosu belli oldu. Rafa Silva kafilede yer almadı. Rafa Silva'nın yanı sıra Svensson, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu da dev maçın kadrosunda yer almıyor.