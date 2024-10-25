Beşiktaş'tan beklenmedik Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ilk 11'de fazla süre vermediğigenç yıldız adayı Semih Kılıçsoy'un takımdaki geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, MAAŞI İYİLEŞTİRİLECEK

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, Semih Kılıçsoy ile maaşını iyileştirme konusunda anlaşma sağladı. Habere göre, taraflar arasındaki görüşmelerin çok kısa süre önce tamamlandığı belirtildi.

SÖZLEŞME SÜRESİ DEĞİŞMEDİ

Ayırca 19 yaşındaki genç oyuncunun sözleşme bitiş süresinde bir değişiklik yapılmadı. Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın yeni sözleşmeyle ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle karşılaşmalara daha çok yedek kulübesinde başlayan Semih Kılıçsoy, bu sezon 12 maçta toplam 517 dakika süre aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol atamazken yaptığı 2 asistle takımına katkı sağladı.