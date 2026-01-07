Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu
Ailevi sebeplerden dolayı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista, Brezilya ekibi Corinthians ile görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
- Gabriel Paulista, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Corinthians ile görüşmelere başladı.
- Corinthians, Paulista ile tüm şartlarda anlaştı ve transferi kısa sürede duyuracak.
- Paulista, 2024-2025 sezonunda Beşiktaş'ta 45 maçta 1 gol attı.
Süper Lig devi Beşiktaş, geride bıraktığımız gün bir açıklama yaparak Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle takımdan ayrılmak istediğini ve bu talebin kabul edildiğini açıklamıştı.
CORINTHIANS İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Beşiktaş'a veda eden Paulista'nın yeni adresi belli oldu. Brezilya basınında yer alan habere göre; 35 yaşındaki savunma oyuncusu, çocukluk kulübü olan Brezilya Ligi takımlarından Corinthians ile görüşmelere başladı. Haberde, transfer yasağını kaldırmaya hazırlanan Brezilya ekibinin, oyuncu ile tüm şartlarda anlaştığı ve kısa süre içerisinde Paulista'yı resmi olarak duyuracağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
2024-2025 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer olan Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta rakip ağlara 1 gol attı.