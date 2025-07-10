Beşiktaş'tan ayrılan Ciro Immobile İtalya'ya geri döndü
Bologna, Beşiktaş'tan ayrılan İtalyan golcü Ciro Immobile'yi transfer ettiğini açıkladı. Immobile,1 yıl aranın ardından ülkesine geri döndü.
Beşiktaş'tan ayrılan İtalyan golcü Ciro Immobile'nin yeni takımı merak ediliyordu. Yıldız ismin yeni adresi belli oldu.
BOLOGNA'YA İMZA ATTI
Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, 'Rossoblu ailesinin yeni üyesi Ciro Immobile!' paylaşımıyla transferi resmen duyurdu. Yıldız isim böylece 1 yıl aranın ardından ülkesi İtalya'ya geri döndü.
PERFORMANS
35 yaşındaki forvet, Siyah-beyazlı takımda geçirdiği tek sezonda performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Immobile, geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasını 41 maçta giyerken, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.