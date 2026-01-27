Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferini duyurdu
Beşiktaş, golcü futbolcu Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başladığını açıkladı. Abraham'ın bonservisi sezon başında 13 milyon avro karşılığında alındı.
Beşiktaş, golcü futbolcu Tammy Abraham'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan kiralanan İngiliz futbolcunun bonservisini dün 13 milyon avro karşılığında almıştı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor