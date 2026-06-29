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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrollerine devam ediyor. Rıdvan Yılmaz, Milot Rashica ve Tiago Djalo gibi 12 futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı muayeneden geçti.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlılarda, Rıdvan Yılmaz, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Kartal Kayra Yılmaz, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim, Yasin Özcan, Taylan Bulut, Semih Kılıçsoy, Milot Rashica, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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